用于少量存款的马丁 - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
4217
思路的作者: udrya, mq5 代码作者: barabashkakvn.
特别为存款较少账户设计的马丁格尔 EA 交易。这种功能可以通过配置参数 "Number of bars to be skipped" 来启用, 它的意思是在最近一次入场之后跳过指定数量的柱形。
它是如何工作的: 假定我们有了第一个开启的买入仓位，并且在后面一个柱出现了新的入场信号 (价格下跌了"Step between positions"个点以上)，在后面两个柱上又出现了更多买入信号，通常的马丁格尔策略将会开启四个连续的交易量如下的仓位(考虑的情况是从0.01手开始，而倍数是 2.0):
- #1 BUY 0.01
- #2 BUY 0.02
- #3 BUY 0.04
- #4 BUY 0.08
这种压力会让小存款量爆仓，我们的 EA 有 "Number of bars to be skipped（要跳过的柱数）" (让它等于 3) 将会开启第一个买入 0.01 的仓位，跳过三个柱再开启第二个买入0.02的仓位。
输入参数
- Volume - 仓位交易量;
- Take Profit (in pips) - 获利值;
- Step between positions - 仓位之间的间隔;
- Number of bars to be skipped - 在开启新的交易之前要跳过的柱数;
- Volume increase factor - 每个连续仓位的交易量倍数;
- Max volume - 最大允许的仓位交易量;
- Min profit for close all - 所有开启的仓位应当被关闭的最小利润.
在 EURUSD,H1 上的测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19637
