Martin for small deposits

Автор идеи: udrya

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на базе мартингейла с особенностью: советник задуман специально для маленьких депозитов. Это достигается тем, что советник имеет настраиваемый параметр "Number of bars to be skipped" - пропуск определенного количества баров после последнего входа.

Как это работает: допустим есть первая открытая позиция BUY и на следующем новом бар снова есть сигнал к открытию (цена ушла вниз на шаг "Step between positions"). И на следующих двух барах снова были сигналы к открытию позиций BUY. Обычный мартингейл открыл бы уже четыре подряд позиции и получили бы такой объем (с учетом стартового лота 0.01 и коэффициента увеличения 2.0):

#1 BUY 0.01;

#2 BUY 0.02;

#3 BUY 0.04;

#4 BUY 0.08.

Такая нагрузка для маленького депозита может оказаться губительной. А вот эксперт с настройкой "Number of bars to be skipped" (пусть она равна 3) в этой же ситуации открыл бы первую позицию BUY 0.01, потом пропустил три бара и открыл бы вторую позицию BUY 0.02.





Входные параметры

Volume - объем позиции;

- объем позиции; Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; Step between positions - шаг между позициями;

- шаг между позициями; Number of bars to be skipped - количество пропускаемых баров;

- количество пропускаемых баров; Volume increase factor - коэффициент увеличения объема каждой последующей позиции;

- коэффициент увеличения объема каждой последующей позиции; Max volume - ограничение на максимальный объем позиции;

- ограничение на максимальный объем позиции; Min profit for close all - минимальная прибыль, при достижении которой закрываем все открытые позиции.

Тест на EURUSD,H1: