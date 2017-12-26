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Martin for small deposits - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: udrya
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на базе мартингейла с особенностью: советник задуман специально для маленьких депозитов. Это достигается тем, что советник имеет настраиваемый параметр "Number of bars to be skipped" - пропуск определенного количества баров после последнего входа.
Как это работает: допустим есть первая открытая позиция BUY и на следующем новом бар снова есть сигнал к открытию (цена ушла вниз на шаг "Step between positions"). И на следующих двух барах снова были сигналы к открытию позиций BUY. Обычный мартингейл открыл бы уже четыре подряд позиции и получили бы такой объем (с учетом стартового лота 0.01 и коэффициента увеличения 2.0):
- #1 BUY 0.01;
- #2 BUY 0.02;
- #3 BUY 0.04;
- #4 BUY 0.08.
Такая нагрузка для маленького депозита может оказаться губительной. А вот эксперт с настройкой "Number of bars to be skipped" (пусть она равна 3) в этой же ситуации открыл бы первую позицию BUY 0.01, потом пропустил три бара и открыл бы вторую позицию BUY 0.02.
Входные параметры
- Volume - объем позиции;
- Take Profit - тейк профит;
- Step between positions - шаг между позициями;
- Number of bars to be skipped - количество пропускаемых баров;
- Volume increase factor - коэффициент увеличения объема каждой последующей позиции;
- Max volume - ограничение на максимальный объем позиции;
- Min profit for close all - минимальная прибыль, при достижении которой закрываем все открытые позиции.
Тест на EURUSD,H1:
Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Трейлинг по High/Low предыдущих баров.ColorSRoC
Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.
Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике.AdaptiveRVICloud_System_HTF
Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике