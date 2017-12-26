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Советники

Martin for small deposits - эксперт для MetaTrader 5

cobrra | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4259
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: udrya

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на базе мартингейла с особенностью: советник задуман специально для маленьких депозитов. Это достигается тем, что советник имеет настраиваемый параметр "Number of bars to be skipped" - пропуск определенного количества баров после последнего входа.

Как это работает: допустим есть первая открытая позиция BUY и на следующем новом бар снова есть сигнал к открытию (цена ушла вниз на шаг "Step between positions"). И на следующих двух барах снова были сигналы к открытию позиций BUY. Обычный мартингейл открыл бы уже четыре подряд позиции и получили бы такой объем (с учетом стартового лота 0.01 и коэффициента увеличения 2.0):

  • #1 BUY 0.01;
  • #2 BUY 0.02;
  • #3 BUY 0.04;
  • #4 BUY 0.08.

Такая нагрузка для маленького депозита может оказаться губительной. А вот эксперт с настройкой "Number of bars to be skipped" (пусть она равна 3) в этой же ситуации открыл бы первую позицию BUY 0.01, потом пропустил три бара и открыл бы вторую позицию BUY 0.02.


Входные параметры

  • Volume - объем позиции;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Step between positions - шаг между позициями;
  • Number of bars to be skipped - количество пропускаемых баров;
  • Volume increase factor - коэффициент увеличения объема каждой последующей позиции;
  • Max volume - ограничение на максимальный объем позиции;
  • Min profit for close all - минимальная прибыль, при достижении которой закрываем все открытые позиции.

Тест на EURUSD,H1:

Martin for small deposits

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Трейлинг по High/Low предыдущих баров.

ColorSRoC ColorSRoC

Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике.

AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике