ColorSRoC - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 752
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Es el indicador suavizado respecto al incremento del precio S-RoC cuyo autor es Fred Shuzhman.
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular este indicador:
S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]
donde:
- EMA [bar] - es la ЕМА en la barra actual;
- EMA[bar - Roc] - es la misma EMA en el pasado a distancia del período Roc desde la barra actual.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador ColorSRoC
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19631
