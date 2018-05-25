CodeBaseSeções
JS_SISTEM_2 - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1095
(17)
Autor da ideia - JS_Sergey, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Advisor pode usar um lote permanente ou um lote calculado como uma porcentagem do risco a partir de uma margem livre. Possível trailing segundo High/Low de barras anteriores. Funciona apenas na nova barra (no momento da formação de uma nova barra).


Parâmetros de entrada

  • Trade setting - principais configurações de negociação:
    • The minimum balance. If less - then close the expert advisor - saldo mínimo admissivel;
    • Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - lote (lote constante);
    • Stop Loss (in pips).
    • Take Profit (in pips);
    • Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - porcentagem de risco na transação;
    • Volatility (in bars) - número de barras para procurar preços altos e baixos;
    • magic number - identificador do EA.
  • Moving Average setting - configurações de indicadores Moving Average:
    • Minimum difference between Moving Average indicators - distância mínima entre os indicadores;
    • Moving Average #1: averaging period - MA #1: período de média;
    • Moving Average #2: averaging period - MA #2: período de média;
    • Moving Average #3: averaging period - MA #3: período de média.
  • OsMA setting - configurações do indicador OsMA:
    • OsMA: period for Fast Moving Average - período de média da MA rápida;
    • OsMA: period for Slow Moving Average - período de média da MA lenta;
    • OsMA: averaging period for their difference - período médio da diferença.
  • RVI setting - configurações do indicador RVI:
    • RVI: averaging period - período de média;
    • RVI max value - valor máximo;
    • RVI min value - valor mínimo.
  • Trailing on shadows of bars - trailing sobre as sombras das barras:
    • Trailing Shadows - ativar/desativar trailing sobre sombras;
    • Timeframe - timeframe de barras para trailing;
    • Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - recuo a partir do preço encontrado.

Exemplo do teste para EURUSD, H1, com trailing nas sombras das barras com o período M5:

JS_SISTEM_2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19633

