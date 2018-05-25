JS_SISTEM_2

Autor da ideia - JS_Sergey, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Advisor pode usar um lote permanente ou um lote calculado como uma porcentagem do risco a partir de uma margem livre. Possível trailing segundo High/Low de barras anteriores. Funciona apenas na nova barra (no momento da formação de uma nova barra).





Parâmetros de entrada

Trade setting - principais configurações de negociação: The minimum balance. If less - then close the expert advisor - saldo mínimo admissivel; Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - lote (lote constante); Stop Loss (in pips) . Take Profit (in pips) ; Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - porcentagem de risco na transação; Volatility (in bars) - número de barras para procurar preços altos e baixos; magic number - identificador do EA.

- principais configurações de negociação: Moving Average setting - configurações de indicadores Moving Average: Minimum difference between Moving Average indicators - distância mínima entre os indicadores; Moving Average #1: averaging period - MA #1: período de média; Moving Average #2: averaging period - MA #2: período de média; Moving Average #3: averaging period - MA #3: período de média.

- configurações de indicadores Moving Average: OsMA setting - configurações do indicador OsMA: OsMA: period for Fast Moving Average - período de média da MA rápida; OsMA: period for Slow Moving Average - período de média da MA lenta; OsMA: averaging period for their difference - período médio da diferença.

- configurações do indicador OsMA: RVI setting - configurações do indicador RVI: RVI: averaging period - período de média; RVI max value - valor máximo; RVI min value - valor mínimo.

- configurações do indicador RVI: Trailing on shadows of bars - trailing sobre as sombras das barras: Trailing Shadows - ativar/desativar trailing sobre sombras; Timeframe - timeframe de barras para trailing; Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - recuo a partir do preço encontrado.

Exemplo do teste para EURUSD, H1, com trailing nas sombras das barras com o período M5: