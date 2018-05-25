Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
JS_SISTEM_2 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1095
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - JS_Sergey, autor do código mq5 - barabashkakvn.
O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Advisor pode usar um lote permanente ou um lote calculado como uma porcentagem do risco a partir de uma margem livre. Possível trailing segundo High/Low de barras anteriores. Funciona apenas na nova barra (no momento da formação de uma nova barra).
Parâmetros de entrada
- Trade setting - principais configurações de negociação:
- The minimum balance. If less - then close the expert advisor - saldo mínimo admissivel;
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - lote (lote constante);
- Stop Loss (in pips).
- Take Profit (in pips);
- Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - porcentagem de risco na transação;
- Volatility (in bars) - número de barras para procurar preços altos e baixos;
- magic number - identificador do EA.
- Moving Average setting - configurações de indicadores Moving Average:
- Minimum difference between Moving Average indicators - distância mínima entre os indicadores;
- Moving Average #1: averaging period - MA #1: período de média;
- Moving Average #2: averaging period - MA #2: período de média;
- Moving Average #3: averaging period - MA #3: período de média.
- OsMA setting - configurações do indicador OsMA:
- OsMA: period for Fast Moving Average - período de média da MA rápida;
- OsMA: period for Slow Moving Average - período de média da MA lenta;
- OsMA: averaging period for their difference - período médio da diferença.
- RVI setting - configurações do indicador RVI:
- RVI: averaging period - período de média;
- RVI max value - valor máximo;
- RVI min value - valor mínimo.
- Trailing on shadows of bars - trailing sobre as sombras das barras:
- Trailing Shadows - ativar/desativar trailing sobre sombras;
- Timeframe - timeframe de barras para trailing;
- Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - recuo a partir do preço encontrado.
Exemplo do teste para EURUSD, H1, com trailing nas sombras das barras com o período M5:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19633
Indicador suavizado S-RoC do incremento de preço relativo, criado por Fred Shutsman.Cointegration
O indicador calcula e exibe o relacionamento linear entre dois ou mais instrumentos.
Expert Advisor baseado em Martingale especialmente projetado para pequenos depósitos.XDidi_Index_System_HTF
Dois indicadores Agulhada do Didi com diferentes timeframes num gráfico.