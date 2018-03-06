Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Cointegration - indicador para MetaTrader 5
Este indicador encuentra los coeficientes de la regresión lineal para cada uno de los instrumentos seleccionados con todos los demás, y los muestra en el gráfico como desviaciones estándar. La suma de todas las curvas se visualiza como un histograma gris punteado (muestra la desviación de la cartera de modelos desde su coste real). Puede usarse para los intentos del trading real o automático.
Parámetros de entrada
- learning_depth - período de los cálculos en barras;
- SymbolsList - símbolos necesarios separados con coma.
