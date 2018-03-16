JS_SISTEM_2

请观看如何免费下载自动交易
思路的作者: JS_Sergey, mq5 代码作者: barabashkakvn.
这个EA交易使用了三个 iMA (移动平均, MA), 一个 iOsMA (振荡器移动平均) 和一个 iRVI (相对动能指数, RVI). 这个 EA 可以用于固定手数或者根据可用保证金风险百分比来计算手数，它可以根据之前柱形的最高价/最低价来应用跟踪止损，它只工作于新柱，也就是新柱生成的时刻。
输入参数
- Trade setting - 主要交易设置:
- 最小余额. If less - then close the expert advisor - minimum allowable balance;
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - fixed lot value;
- Stop Loss (in pips) - 止损值;
- Take Profit (in pips) - 获利值;
- Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - 每次交易风险占可用保证金的百分比;
- Volatility (in bars) - 搜索最高价和最低价的柱数;
- magic number - EA 交易标识符.
- 移动平均设置:
- Minimum difference between Moving Average indicators - 指标之间的最小距离
- Moving Average #1: averaging period (平均周期数)
- Moving Average #2: averaging period (平均周期数)
- Moving Average #3: averaging period (平均周期数)
- OsMA 设置:
- OsMA: period for Fast Moving Average (快速移动平均周期数)
- OsMA: period for Slow Moving Average (慢速移动平均周期数)
- OsMA: averaging period for their difference (它们之间差异的平均周期数)
- RVI 设置:
- RVI: averaging period (平均周期数)
- RVI max value (最大值)
- RVI min value (最小值)
- Trailing on shadows of bars - 跟踪止损基于柱的影线:
- Trailing Shadows - 在影线上启用／禁用跟踪;
- Timeframe - 用于跟踪功能的柱的时段;
- Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - 额外的距离.
一个在 EURUSD, H1, 测试的例子，跟踪止损基于 M5 影线:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19633
