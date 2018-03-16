代码库部分
EA

JS_SISTEM_2 - MetaTrader 5EA

JS_Sergey | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1283
等级:
(17)
已发布:
JS_SISTEM_2.mq5 (52.82 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
思路的作者: JS_Sergey, mq5 代码作者: barabashkakvn.

思路的作者: JS_Sergey, mq5 代码作者: barabashkakvn.

这个EA交易使用了三个 iMA (移动平均, MA), 一个 iOsMA (振荡器移动平均) 和一个 iRVI (相对动能指数, RVI). 这个 EA 可以用于固定手数或者根据可用保证金风险百分比来计算手数，它可以根据之前柱形的最高价/最低价来应用跟踪止损，它只工作于新柱，也就是新柱生成的时刻。


输入参数

  • Trade setting - 主要交易设置:
    • 最小余额. If less - then close the expert advisor - minimum allowable balance;
    • Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - fixed lot value;
    • Stop Loss (in pips) - 止损值;
    • Take Profit (in pips) - 获利值;
    • Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) -　每次交易风险占可用保证金的百分比;
    • Volatility (in bars) - 搜索最高价和最低价的柱数;
    • magic number - EA 交易标识符.
  • 移动平均设置:
    • Minimum difference between Moving Average indicators - 指标之间的最小距离
    • Moving Average #1: averaging period (平均周期数)
    • Moving Average #2: averaging period (平均周期数)
    • Moving Average #3: averaging period (平均周期数)
  • OsMA 设置:
    • OsMA: period for Fast Moving Average (快速移动平均周期数)
    • OsMA: period for Slow Moving Average (慢速移动平均周期数)
    • OsMA: averaging period for their difference (它们之间差异的平均周期数)
  • RVI 设置:
    • RVI: averaging period (平均周期数)
    • RVI max value (最大值)
    • RVI min value (最小值)
  • Trailing on shadows of bars - 跟踪止损基于柱的影线:
    • Trailing Shadows - 在影线上启用／禁用跟踪;
    • Timeframe - 用于跟踪功能的柱的时段;
    • Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed -　额外的距离.

一个在 EURUSD, H1, 测试的例子，跟踪止损基于 M5 影线:

JS_SISTEM_2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19633

