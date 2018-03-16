JS_SISTEM_2

アイディアの著者: JS_Sergey、mq5コードの著者: barabashkakvn

このEAは、3つのiMA（移動平均、MA）、1つのiOsMA（オシレータの移動平均）、1つのiRVI（相対活力指数、RVI）を使用します。EAは固定ロットを使うことも余剰証拠金に対したリスク率として計算されたロットを使うこともできます。前のバーの高値/安値に基づいてトレーリング注文を適用することができます。それは新しいバー、すなわち新しいバーの形成の瞬間にのみ動作します。





入力パラメータ

Trade setting - 主要取引設定 The minimum balanceIf less - then close the expert advisor - 最低許容預金 Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - 固定ロット値 Stop Loss (in pips) - 逆指値 Take Profit (in pips) - 指値 Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - 余剰証拠金の割合としての取引あたりのリスク Volatility (in bars) - 高値と安値を検索するためのバーの数 magic number - エキスパートアドバイザー識別子

- 主要取引設定 移動平均設定 : Minimum difference between Moving Average indicators - 指標間の最低距離 Moving Average #1: averaging period Moving Average #2: averaging period Moving Average #3: averaging period

: OsMA設定 : OsMA: period for Fast Moving Average OsMA: period for Slow Moving Average OsMA: averaging period for their difference

: RVI設定 : RVI: averaging period RVI max value RVI min value

: Trailing on shadows of bars - バーの髭に基づいたトレール注文機能: Trailing Shadows - 髭に基づいたトレール注文機能を有効/無効にする Timeframe - トレール注文のバー時間枠 Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - 追加のインデント

EURUSD H1 M5髭に基づくトレール注文でのテスト例：