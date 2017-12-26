JS_SISTEM_2

Автор идеи - JS_Sergey, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Советник может использовать или постоянный лот, или лот, рассчитанный в процентах риска от свободной маржи. Возможен трейлинг по High/Low предыдущих баров. Работа только на новом баре (в момент формирования нового бара).





Входные параметры

Trade setting - основные торговые настройки: The minimum balance. If less - then close the expert advisor - минимально допустимый баланс; Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - лот (постоянный лот); Stop Loss (in pips) - стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит; Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - процент риска на сделку; Volatility (in bars) - количество баров для поиска высоких и низких цен; magic number - идентификатор эксперта.

- основные торговые настройки: Moving Average setting - настройки индикаторов Moving Average: Minimum difference between Moving Average indicators - минимальное расстояние между индикаторами; Moving Average #1: averaging period - MA #1: период усреднения; Moving Average #2: averaging period - MA #2: период усреднения; Moving Average #3: averaging period - MA #3: период усреднения.

- настройки индикаторов Moving Average: OsMA setting - настройки OsMA индикатора: OsMA: period for Fast Moving Average - период усреднения быстрой MA; OsMA: period for Slow Moving Average - период усреднения медленной MA; OsMA: averaging period for their difference - период усреднения разности.

- настройки OsMA индикатора: RVI setting - настройки RVI индикатора: RVI: averaging period - период усреднения; RVI max value - максимальное значение; RVI min value - минимальное значение.

- настройки RVI индикатора: Trailing on shadows of bars - трейлинг по теням баров: Trailing Shadows - включение/отключение трейлинга по теням; Timeframe - таймфрейм баров для трейлинга; Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - отступ от найденной цены.

- трейлинг по теням баров:

Пример теста на EURUSD,H1 с трейлингом по теням баров с периодом M5: