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JS_SISTEM_2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - JS_Sergey, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Советник может использовать или постоянный лот, или лот, рассчитанный в процентах риска от свободной маржи. Возможен трейлинг по High/Low предыдущих баров. Работа только на новом баре (в момент формирования нового бара).
Входные параметры
- Trade setting - основные торговые настройки:
- The minimum balance. If less - then close the expert advisor - минимально допустимый баланс;
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - лот (постоянный лот);
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - процент риска на сделку;
- Volatility (in bars) - количество баров для поиска высоких и низких цен;
- magic number - идентификатор эксперта.
- Moving Average setting - настройки индикаторов Moving Average:
- Minimum difference between Moving Average indicators - минимальное расстояние между индикаторами;
- Moving Average #1: averaging period - MA #1: период усреднения;
- Moving Average #2: averaging period - MA #2: период усреднения;
- Moving Average #3: averaging period - MA #3: период усреднения.
- OsMA setting - настройки OsMA индикатора:
- OsMA: period for Fast Moving Average - период усреднения быстрой MA;
- OsMA: period for Slow Moving Average - период усреднения медленной MA;
- OsMA: averaging period for their difference - период усреднения разности.
- RVI setting - настройки RVI индикатора:
- RVI: averaging period - период усреднения;
- RVI max value - максимальное значение;
- RVI min value - минимальное значение.
- Trailing on shadows of bars - трейлинг по теням баров:
- Trailing Shadows - включение/отключение трейлинга по теням;
- Timeframe - таймфрейм баров для трейлинга;
- Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - отступ от найденной цены.
Пример теста на EURUSD,H1 с трейлингом по теням баров с периодом M5:
Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.RMI_Histogram
Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.
Советник на базе мартингейла с особенностью: специально для маленьких депозитов.XDidi_Index_System_HTF
Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике.