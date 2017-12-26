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Советники

JS_SISTEM_2 - эксперт для MetaTrader 5

JS_Sergey | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2262
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - JS_Sergey, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Советник может использовать или постоянный лот, или лот, рассчитанный в процентах риска от свободной маржи. Возможен трейлинг по High/Low предыдущих баров. Работа только на новом баре (в момент формирования нового бара).


Входные параметры

  • Trade setting - основные торговые настройки:
    • The minimum balance. If less - then close the expert advisor - минимально допустимый баланс;
    • Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - лот (постоянный лот);
    • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
    • Take Profit (in pips) - тейк профит;
    • Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - процент риска на сделку;
    • Volatility (in bars) - количество баров для поиска высоких и низких цен;
    • magic number - идентификатор эксперта.
  • Moving Average setting - настройки индикаторов Moving Average:
    • Minimum difference between Moving Average indicators - минимальное расстояние между индикаторами;
    • Moving Average #1: averaging period - MA #1: период усреднения;
    • Moving Average #2: averaging period - MA #2: период усреднения;
    • Moving Average #3: averaging period - MA #3: период усреднения.
  • OsMA setting - настройки OsMA индикатора:
    • OsMA: period for Fast Moving Average - период усреднения быстрой MA;
    • OsMA: period for Slow Moving Average - период усреднения медленной MA;
    • OsMA: averaging period for their difference - период усреднения разности.
  • RVI setting - настройки RVI индикатора:
    • RVI: averaging period - период усреднения;
    • RVI max value - максимальное значение;
    • RVI min value - минимальное значение.
  • Trailing on shadows of bars - трейлинг по теням баров:
    • Trailing Shadows - включение/отключение трейлинга по теням;
    • Timeframe - таймфрейм баров для трейлинга;
    • Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - отступ от найденной цены.

Пример теста на EURUSD,H1 с трейлингом по теням баров с периодом M5:

JS_SISTEM_2

ColorSRoC ColorSRoC

Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.

RMI_Histogram RMI_Histogram

Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.

Martin for small deposits Martin for small deposits

Советник на базе мартингейла с особенностью: специально для маленьких депозитов.

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике.