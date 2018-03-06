Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - Asesor Experto para MetaTrader 5
Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XFatlXSatlCloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA). Para eso, todos los parámetros de entrada del EA están divididos en dos grupos grandes:
- Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra L son los parámetros de entrada para controlar las posiciones largas;
- Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra S son los parámetros de entrada para controlar las posiciones cortas.
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del EA para las posiciones largas | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L número mágico input double L_MM=0.1; //L Parte de los recursos financieros del depósito en la transacción input MarginMode L_MMMode=LOT; //L modo de determinar el tamaño del lote //+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del EA para las operaciones cortas | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S número mágico input double S_MM=0.1; //S Parte de los recursos financieros del depósito en la transacción input MarginMode S_MMMode=LOT; //S modo de determinar el tamaño del lote
Para estas dos sistemas comerciales se usan los números mágicos diferentes, y son absolutamente independientes uno de otro. Los mercados financieros reales raras veces son simétricos, y a menudo para el trading de elevación y bajada de la cotización se requieren unos parámetros absolutamente diferentes en el mismo sistema comercial. Para una configuración cómoda del EA, primero es necesario testear sólo un sistema comercial, desactivando el segundo con los conmutadores correspondientes:
input bool L_PosOpen=true; //L Permiso para entrar en la posición larga input bool L_PosClose=true; //L Permiso para salir de la posición larga
y sólo después de eso, hay que activar y configurar el otro sistema.
Para el trabajo del EA, hace falta colocar el archivo compilado del indicador XFatlXSatlCloud.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las transacciones con las configuraciones simétricas.
Resultados de la simulación durante el año 2016 en GBPUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación.
Fig. 3. Ejemplos de las transacciones en el gráfico con las configuraciones asimétricas.
