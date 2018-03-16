私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 869
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
XFatlXSatlCloudの色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。このために、入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- 文字Lで始まるパラメータは、買いポジションを管理するために使用されます。
- 文字Sで始まるパラメータは、売りポジションの管理に使用されます。
//+----------------------------------------------+ //| 買いポジションのためのEAの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; // Lマジックナンバー input double L_MM=0.1; //L取引ごとの預金の割合 input MarginMode L_MMMode=LOT; //Lロット設定モード //+----------------------------------------------+ //| 売りポジションのためのEAの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //Sマジックナンバー input double S_MM=0.1; //S取引ごとの預金の割合 input MarginMode S_MMMode=LOT; //Sロット設定モード
これらの取引システムは2つの独立したシステムで、異なるマジックナンバーが使用されています。実際の金融市場はめったに対称的ではありません。上昇および下降市場での取引には、同じ取引システムの異なるパラメータがしばしば必要とされます。EAを正しく設定するには、最初に1つの取引システムのみをテストし、2番目の取引システムを無効にする必要があります。
input bool L_PosOpen=true; // Lでの買い注文を出す許可 input bool L_PosClose=true; // Lでの買いポジションを決済する許可
その後、2番目のシステムで同じことを実行します。
エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたXFatlXSatlCloud.ex5ファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsに保存します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。
図1 対称設定によるチャートでの約定の例
2016 GBPUSD H4テスト結果:
図2 テスト結果チャート
図2 非対称設定によるチャートでの約定の例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19628
XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標の値に基づいてNRTRラインがあります。XCCXTrend_NRTR
ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、XCCXオシレータに類似したセマフォシグナル指標です。
相対的モーメンタム指数は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の指標を持つカラーヒストグラムとして実装されています。Cointegration
この指標は、複数の金融銘柄間の線形関係を計算して表示します。