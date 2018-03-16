XFatlXSatlCloudの色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。このために、入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

文字Lで始まるパラメータは、買いポジションを管理するために使用されます。 文字Sで始まるパラメータは、売りポジションの管理に使用されます。

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

これらの取引システムは2つの独立したシステムで、異なるマジックナンバーが使用されています。実際の金融市場はめったに対称的ではありません。上昇および下降市場での取引には、同じ取引システムの異なるパラメータがしばしば必要とされます。EAを正しく設定するには、最初に1つの取引システムのみをテストし、2番目の取引システムを無効にする必要があります。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

その後、2番目のシステムで同じことを実行します。

エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたXFatlXSatlCloud.ex5ファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsに保存します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1 対称設定によるチャートでの約定の例

2016 GBPUSD H4テスト結果:

図2 テスト結果チャート

図2 非対称設定によるチャートでの約定の例