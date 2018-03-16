コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
869
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex.mq5 (24.42 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XFatlXSatlCloud.mq5 (19.39 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XFatlXSatlCloudの色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。このために、入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. 文字Lで始まるパラメータは、買いポジションを管理するために使用されます。
  2. 文字Sで始まるパラメータは、売りポジションの管理に使用されます。
//+----------------------------------------------+
//| 買いポジションのためのEAの入力パラメータ |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          // Lマジックナンバー
input double  L_MM=0.1;             //L取引ごとの預金の割合
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //Lロット設定モード
//+----------------------------------------------+
//| 売りポジションのためのEAの入力パラメータ |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //Sマジックナンバー
input double  S_MM=0.1;             //S取引ごとの預金の割合
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //Sロット設定モード

これらの取引システムは2つの独立したシステムで、異なるマジックナンバーが使用されています。実際の金融市場はめったに対称的ではありません。上昇および下降市場での取引には、同じ取引システムの異なるパラメータがしばしば必要とされます。EAを正しく設定するには、最初に1つの取引システムのみをテストし、2番目の取引システムを無効にする必要があります。

input bool    L_PosOpen=true;       // Lでの買い注文を出す許可
input bool    L_PosClose=true;      // Lでの買いポジションを決済する許可

その後、2番目のシステムで同じことを実行します。

エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたXFatlXSatlCloud.ex5ファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsに保存します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1　対称設定によるチャートでの約定の例

図1　対称設定によるチャートでの約定の例

2016 GBPUSD H4テスト結果:

図2　非対称設定によるチャートでの約定の例

図2　テスト結果チャート

図2　非対称設定によるチャートでの約定の例

図2　非対称設定によるチャートでの約定の例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19628

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標の値に基づいてNRTRラインがあります。

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、XCCXオシレータに類似したセマフォシグナル指標です。

RMI_Histogram RMI_Histogram

相対的モーメンタム指数は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の指標を持つカラーヒストグラムとして実装されています。

Cointegration Cointegration

この指標は、複数の金融銘柄間の線形関係を計算して表示します。