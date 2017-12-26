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Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - эксперт для MetaTrader 5
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Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:
- Названия начинаются на букву L - входные параметры для управления длинными позициями;
- Названия начинаются на букву S - входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для лонгов | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L магик номер input double L_MM=0.1; //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode L_MMMode=LOT; //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для шортов | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S магик номер input double S_MM=0.1; //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode S_MMMode=LOT; //S способ определения размера лота
Для этих двух торговых систем используются разные магические номера, и они являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями:
input bool L_PosOpen=true; //L Разрешение для входа в лонг input bool L_PosClose=true; //L Разрешение для выхода из лонгов
а после настройки включить и настраивать только другую систему.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFatlXSatlCloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования.
Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.XRSXTrend_NRTR
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.
Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.ColorSRoC
Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.