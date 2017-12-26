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Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1739
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex.mq5 (24.42 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XFatlXSatlCloud.mq5 (19.39 KB) просмотр
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Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

  1. Названия начинаются на букву L - входные параметры для управления длинными позициями;
  2. Названия начинаются на букву S - входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для лонгов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L магик номер
input double  L_MM=0.1;             //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для шортов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S магик номер
input double  S_MM=0.1;             //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S способ определения размера лота

Для этих двух торговых систем используются разные магические номера, и они являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями:

input bool    L_PosOpen=true;       //L Разрешение для входа в лонг
input bool    L_PosClose=true;      //L Разрешение для выхода из лонгов

а после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFatlXSatlCloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

RMI_Histogram RMI_Histogram

Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.

ColorSRoC ColorSRoC

Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.