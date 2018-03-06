Oscilador Índice del momento relativo realizado en forma del histograma de color con la indexación de las zonas de sobrecompra y sobreventa.

El indicador RMI (Índice del momento relativo / Relative momentum index) fue desarrollado por Rodger Altman y fue publicado en el año 1993 en el artículo de Technical Analysis of Stocks&Commodities. RMI es el estocástico que se utiliza con el fin de mejorar la calidad de las indicaciones del indicador técnico Índice de la fuerza relativa (RSI). Da las señales cuando el precio alcanza la zona de sobrecompra o sobreventa.

Fig. 1. Indicador RMI_Histogram