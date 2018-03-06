CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RMI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
629
Ranking:
(13)
Publicado:
RMI_Histogram.mq5 (20.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador Índice del momento relativo realizado en forma del histograma de color con la indexación de las zonas de sobrecompra y sobreventa.

El indicador RMI (Índice del momento relativo / Relative momentum index) fue desarrollado por Rodger Altman y fue publicado en el año 1993 en el artículo de Technical Analysis of Stocks&Commodities. RMI es el estocástico que se utiliza con el fin de mejorar la calidad de las indicaciones del indicador técnico Índice de la fuerza relativa (RSI). Da las señales cuando el precio alcanza la zona de sobrecompra o sobreventa.

Fig. 1. Indicador RMI_Histogram

Fig. 1. Indicador RMI_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19629

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XFatlXSatlCloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA).

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XRSX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

Cointegration Cointegration

Este indicador calcula y muestra la dependencia lineal entre dos o más instrumentos financieros.

ColorSRoC ColorSRoC

Es el indicador suavizado respecto al incremento del precio S-RoC cuyo autor es Fred Shuzhman.