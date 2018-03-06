Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RMI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 629
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Oscilador Índice del momento relativo realizado en forma del histograma de color con la indexación de las zonas de sobrecompra y sobreventa.
El indicador RMI (Índice del momento relativo / Relative momentum index) fue desarrollado por Rodger Altman y fue publicado en el año 1993 en el artículo de Technical Analysis of Stocks&Commodities. RMI es el estocástico que se utiliza con el fin de mejorar la calidad de las indicaciones del indicador técnico Índice de la fuerza relativa (RSI). Da las señales cuando el precio alcanza la zona de sobrecompra o sobreventa.
Fig. 1. Indicador RMI_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19629
Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XFatlXSatlCloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA).XRSXTrend_NRTR
Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XRSX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
Este indicador calcula y muestra la dependencia lineal entre dos o más instrumentos financieros.ColorSRoC
Es el indicador suavizado respecto al incremento del precio S-RoC cuyo autor es Fred Shuzhman.