Indicadores

XCCXTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
635
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XCCXTrend_NRTR.mq5 (30.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real: Ramdass

Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XCCX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XCCXTrend_NRTR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19622

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

Indicador semafórico de señal creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

RVIValues RVIValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador RVI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XRSX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XFatlXSatlCloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA).