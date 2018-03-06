Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XCCXTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 635
- 635
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real: Ramdass
Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XCCX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador XCCXTrend_NRTR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19622
