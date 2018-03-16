请观看如何免费下载自动交易
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1018
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
两个相同的交易系统，根据 XFatlXSatlCloud 指标颜色的改变进行买入和卖出效益，可以在同一个EA交易中使用不同方法进行配置。为此，所有的输入参数可以分成两个大组:
- 以字母 L 开始的参数是用于管理买入仓位的，
- 以字母 S 开头的参数是用于管理卖出仓位的。
//+----------------------------------------------+ //| EA 中用于管理买入仓位的参数 | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L 幻数 input double L_MM=0.1; //L 每个交易占存款的比例 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式 //+----------------------------------------------+ //| EA 中用于管理卖出仓位的参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 幻数 input double S_MM=0.1; //S 每个交易占存款的比例 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
在这些交易系统中使用了不同的幻数，所以它们是两个独立的系统。真实的金融市场很少是对称的，在上涨和下跌的市场中，相同的交易系统经常需要不同的参数，为了正确配置这个 EA 交易，您应当使用特定的开关，首先只测试一个交易系统而禁用第二个。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许建立买入仓位 input bool L_PosClose=true; //L 允许关闭买入仓位
然后再在另一个系统中进行相同的操作。
For a correct operation of the Expert Advisor, you should save the XFatlXSatlCloud.ex5 compiled indicator file to <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 在图表上使用对称设置的交易实例.
在 2016 年 GBPUSD H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
图2. 在图表上使用不对称设置的交易实例.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19628
