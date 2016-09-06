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XFatlXSatlCloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFatlXSatlCloud
Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.RSICandleV2
Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности.
Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BalanceOfPower_Histogram_HTF
Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.