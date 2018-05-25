Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XFatlXSatlCloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor. Para fazer isso, todos os parâmetros de entrada do expert estão divididos em dois grandes grupos:

Os nomes que começam com a letra L são os parâmetros de entrada para gerir as posições longas; Os nomes que começam com a letra S são os parâmetros de entrada para gerir as posições curtas

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

Para estes dois sistemas de negociação, usam-se diferentes números mágicos absolutamente independentes. Os mercados financeiros reais raramente são simétricos e, muitas vezes, a negociação na alta/queda requer parâmetros completamente diferentes do mesmo sistema de negociação. Para uma fácil configuração do expert, deve-se, primeiro, testar apenas um dos sistemas de negociação, desativando o segundo sistema com a ajuda do respectivo alternador:

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

Após essa configuração, deve-se ativar e configurar apenas o outro sistema.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XFatlXSatlCloud.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.

Resultados dos testes para 2016, GBPUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.