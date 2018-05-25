CodeBaseSeções
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XFatlXSatlCloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor. Para fazer isso, todos os parâmetros de entrada do expert estão divididos em dois grandes grupos:

  1. Os nomes que começam com a letra L são os parâmetros de entrada para gerir as posições longas;
  2. Os nomes que começam com a letra S são os parâmetros de entrada para gerir as posições curtas
//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada para posições longas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //número mágico de L
input double  L_MM=0.1;             //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de L
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote de L
//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do expert para posições curtas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //número mágico de S
input double  S_MM=0.1;             //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de S
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote de S

Para estes dois sistemas de negociação, usam-se diferentes números mágicos absolutamente independentes. Os mercados financeiros reais raramente são simétricos e, muitas vezes, a negociação na alta/queda requer parâmetros completamente diferentes do mesmo sistema de negociação. Para uma fácil configuração do expert, deve-se, primeiro, testar apenas um dos sistemas de negociação, desativando o segundo sistema com a ajuda do respectivo alternador:

input bool    L_PosOpen=true;       //Autorização para entrar numa posição longa L
input bool    L_PosClose=true;      //Autorização para sair de uma posição longa L

Após essa configuração, deve-se ativar e configurar apenas o outro sistema.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XFatlXSatlCloud.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.

Resultados dos testes para 2016, GBPUSD, H4:

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19628

