Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex - expert para MetaTrader 5
919
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XFatlXSatlCloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor. Para fazer isso, todos os parâmetros de entrada do expert estão divididos em dois grandes grupos:
- Os nomes que começam com a letra L são os parâmetros de entrada para gerir as posições longas;
- Os nomes que começam com a letra S são os parâmetros de entrada para gerir as posições curtas
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada para posições longas | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //número mágico de L input double L_MM=0.1; //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de L input MarginMode L_MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote de L //+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do expert para posições curtas | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //número mágico de S input double S_MM=0.1; //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de S input MarginMode S_MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote de S
Para estes dois sistemas de negociação, usam-se diferentes números mágicos absolutamente independentes. Os mercados financeiros reais raramente são simétricos e, muitas vezes, a negociação na alta/queda requer parâmetros completamente diferentes do mesmo sistema de negociação. Para uma fácil configuração do expert, deve-se, primeiro, testar apenas um dos sistemas de negociação, desativando o segundo sistema com a ajuda do respectivo alternador:
input bool L_PosOpen=true; //Autorização para entrar numa posição longa L input bool L_PosClose=true; //Autorização para sair de uma posição longa L
Após essa configuração, deve-se ativar e configurar apenas o outro sistema.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XFatlXSatlCloud.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.
Resultados dos testes para 2016, GBPUSD, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.
Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19628
