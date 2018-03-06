Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XRSXTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 915
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Ramdass
Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XRSX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador XRSXTrend_NRTR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19623
Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XCCX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.RSITrend_NRTR
Indicador semafórico de señal creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XFatlXSatlCloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA).RMI_Histogram
Oscilador Índice del momento relativo realizado en forma del histograma de color con la indexación de las zonas de sobrecompra y sobreventa.