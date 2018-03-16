無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XCCXTrend_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 701
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者: Ramdass
ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、 XCCXオシレータに類似したセマフォシグナル指標です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。
図1 XCCXTrend_NRTR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19622
RSITrend_NRTR
ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、BykovTrendに類似したセマフォシグナル指標です。RVIValues
この指標は、各時間枠のユーザ定義RVI オシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。
XRSXTrend_NRTR
XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標の値に基づいてNRTRラインがあります。Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex
XFatlXSatlCloudの色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。