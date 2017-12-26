Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.