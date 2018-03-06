CodeBaseSecciones
RSITrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5

RSITrend_NRTR.mq5 (24.21 KB) ver
Autor real: Ramdass

Indicador semafórico de señal creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

Fig. 1. Indicador RSITrend_NRTR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19621

