Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSITrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 758
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Ramdass
Indicador semafórico de señal creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
Fig. 1. Indicador RSITrend_NRTR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19621
Este indicador muestra los valores del período del oscilador RVI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.BykovTrend_NRTR
Indicador semafórico de señal BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XCCX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.XRSXTrend_NRTR
Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XRSX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.