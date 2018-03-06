CodeBaseSecciones
RVIValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Mohit Marwaha

Este indicador muestra los valores del período del oscilador RVI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto. Los tamaños del bloque de texto pueden ser ajustados por el usuario. El indicador también tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto usado y ocultar los timeframes que no se usan. El número máximo de los indicadores visualizados simultáneamente son nueve. El color del texto del bloque se determina por la posición del indicador RVI respecto a las zonas de sobrecompra y sobreventa que se fijan en los parámetros de entrada del indicador.

input double HighLevel=+0.22;                           // nivel de sobrecompra
input double LowLevel=-0.22;                            // nivel de sobreventa
input color HighColor=clrDarkGreen;                     // color de sobrecompra
input color MiddleColor=clrDarkKhaki;                   // color fuera de la tendencia
input color LowColor=clrPurple;                         // color de sobreventa

Fig. 1. Indicador RVIValues

Fig. 1. Indicador RVIValues

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Indicador semafórico de señal BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

El indicador Support_and_Resistance tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

Indicador semafórico de señal creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Indicador semafórico de señal con el uso del oscilador XCCX, creado igual como el indicador BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.