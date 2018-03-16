真实作者: Ramdass

一个信号灯信号指标，使用了 XCCX 振荡指标, 它与 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图1. XCCXTrend_NRTR 指标