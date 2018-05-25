Participe de nossa página de fãs
XCCXTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- 861
Autor real: Ramdass
Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XCCX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig. 1. Indicador XCCXTrend_NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19622
Indicador de sinal de semáforo criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.RVIValues
O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.
Indicador de sinal de semáforo usando o oscilador XRSX criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XFatlXSatlCloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor.