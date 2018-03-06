Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BykovTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Ramdass
Indicador semafórico de señal BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.
Fig. 1. Indicador BykovTrend_NRTR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19619
