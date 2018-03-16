期間の違う2つのBoa_ZigZag指標で、1つのチャートに矢印として表示されます。

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSupport_and_Resistance指標です。

この指標は、各時間枠のユーザ定義RVI オシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。

ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、BykovTrendに類似したセマフォシグナル指標です。