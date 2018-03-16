コードベースセクション
BykovTrend_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者: Ramdass

ATR指標値に基づいたNRTR線を持つBykovTrend セマフォシグナル指標です。

図1　BykovTrend_NRTR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19619

