Support_and_Resistance_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1187
- Ranking:
-
- Publicado:
El indicador Support_and_Resistance tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador compilado Support_and_Resistance.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19617
