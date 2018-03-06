CodeBaseSecciones
Support_and_Resistance_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador Support_and_Resistance tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador compilado Support_and_Resistance.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19617

