Индикатор Support_and_Resistance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.