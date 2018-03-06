Este indicador muestra las señales de apertura de la transacción usando el sistema comercial de autor «Reversión».

Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI).

El indicador Support_and_Resistance tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador semafórico de señal BykovTrend con la línea NRTR construida a base de los valores del indicador ATR.