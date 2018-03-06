CodeBaseSecciones
Indicadores

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: mandorr

Dos zigzags Boa_ZigZag de diferentes períodos, representados en forma de etiquetas en el mismo gráfico.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19616

