Boa_ZigZag_Arrows_Duplex - indicador para MetaTrader 5
Autor real: mandorr
Dos zigzags Boa_ZigZag de diferentes períodos, representados en forma de etiquetas en el mismo gráfico.
Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19616
