BykovTrend_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- 1112
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real: Ramdass
Indicador de sinal de semáforo BykovTrend com linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.
Fig. 1. Indicador BykovTrend_NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19619
Support_and_Resistance_HTF
Indicador Support_and_Resistance com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
Dois Boa_ZigZag de períodos diferentes, apresentados na forma de ícones num gráfico.
RVIValues
O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.RSITrend_NRTR
Indicador de sinal de semáforo criado semelhante ao indicador BykovTrend com uma linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.