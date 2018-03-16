请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Ramdass
BykovTrend 信号灯信号指标，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。
图1. BykovTrend_NRTR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19619
Support_and_Resistance_HTF
可以在输入参数中修改指标时段的 Support_and_Resistance 指标。Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
两个不同周期数的 Boa_ZigZag 指标，在同一个图表上显示箭头。
RVIValues
本指标显示了一个文字方块，其中包含用户定义了每个时段周期数的 RVI 振荡指标的值。RSITrend_NRTR
一个信号灯信号指标，和 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。