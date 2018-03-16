请观看如何免费下载自动交易
Boa_ZigZag_Arrows_Duplex - MetaTrader 5脚本
真实作者: mandorr
两个不同周期数的 Boa_ZigZag 指标，在同一个图表上显示箭头。
图1. Boa_ZigZag_Arrows_Duplex 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19616
