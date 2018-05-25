CodeBaseSeções
Indicadores

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real: mandorr

Dois Boa_ZigZag de períodos diferentes, apresentados na forma de ícones num gráfico.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19616

