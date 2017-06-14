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Boa_ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: mandor
ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 9.10.2007.
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag
PEMA_HTF
Индикатор PEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPIPQind
Трендовый индикатор
Color_PEMA_Digit_HTF
Индикатор Color_PEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColor_QEMA_Digit_HTF
Индикатор Color_QEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах