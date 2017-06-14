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Индикаторы

Boa_ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3013
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: mandor

ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 9.10.2007.

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag


Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag

PEMA_HTF PEMA_HTF

Индикатор PEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PIPQind PIPQind

Трендовый индикатор

Color_PEMA_Digit_HTF Color_PEMA_Digit_HTF

Индикатор Color_PEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Color_QEMA_Digit_HTF Color_QEMA_Digit_HTF

Индикатор Color_QEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах