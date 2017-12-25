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Boa_ZigZag_Arrows_Duplex - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: mandorr
Два разнопериодных зигзага Boa_ZigZag, представленные в виде значков на одном графике.
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
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