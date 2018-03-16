無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者: mandorr
期間の違う2つのBoa_ZigZag指標で、1つのチャートに矢印として表示されます。
SignalCCI BuyOrSell
iCCI（商品チャンネル指数、CCI）指標のシグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。SAR取引v2.0
取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。トレール注文が使用されます。
Support_and_Resistance_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSupport_and_Resistance指標です。BykovTrend_NRTR
ATR指標値に基づいたNRTR線を持つBykovTrendセマフォシグナル指標です。