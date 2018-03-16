iCCI（商品チャンネル指数、CCI）指標のシグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。

取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。トレール注文が使用されます。