Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SignalCCI BuyOrSell - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2705
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Модуль торговых сигналов "SignalCCI BuyOrSell.mqh" на базе модуля сигналов индикатора CCI генерирует только один вид сигнала: цена выше уровня "LevelUP" или цена ниже уровня "LevelDOWN" (по умолчанию уровень "LevelUP" равен +100.0, а уровень "LevelDOWN" равен -100.0).
Если включить настройку "Reverse", то сигналы переворачиваются:
Параметры модуля сигналов
- PeriodCCI - период усреднения индикатора CCI;
- Applied - Тип цены;
- LevelUP - значение уровня "LeveUP";
- LevelDOWN - значение уровня "LevelDOWN";
- Reverse - переворот сигналов.
На базе этого сигнала советники создаются при помощи Мастера MQL4/MQL5. При выборе этого сигнала ищите сигнал по названию Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.Cointegration
Индикатор считает и отображает линейную зависимость между двумя или более инструментами.
Робот для арбитража между парой EURGBP и ее синтетическим курсом (треугольный арбитраж).CCI Color Levels
Модификация индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - выделение цветом зон НАД уровнем UP и ПОД уровнем DOWN.