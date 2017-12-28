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SignalCCI BuyOrSell - библиотека для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2705
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalCCI BuyOrSell.mqh (16.95 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
CCI_TRADER.mq5 (14.52 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Модуль торговых сигналов "SignalCCI BuyOrSell.mqh" на базе модуля сигналов индикатора CCI генерирует только один вид сигнала: цена выше уровня "LevelUP" или цена ниже уровня "LevelDOWN" (по умолчанию уровень "LevelUP" равен +100.0, а уровень "LevelDOWN" равен -100.0).

SignalCCI BuyOrSell

Если включить настройку "Reverse", то сигналы переворачиваются:

SignalCCI BuyOrSell Reverse


П‌араметры модуля сигналов

  • PeriodCCI - период усреднения индикатора CCI;
  • Applied - Тип цены;
  • LevelUP - значение уровня "LeveUP";
  • LevelDOWN - значение уровня "LevelDOWN";
  • Reverse - переворот сигналов.

На базе этого сигнала советники создаются при помощи Мастера MQL4/MQL5. При выборе этого сигнала ищите сигнал по названию Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':

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