"SignalCCI BuyOrSell.mqh"取引シグナルモジュールはCCI指標シグナルモジュールに基づき、価格がLevelUPより上であるかLevelDOWNより下です（LevelUPが+100.0に等しい場合、LevelDOWNは -100.0に等しい）。
'Reverse'パラメータをオンにすると、シグナルが反転することがあります。
シグナルモジュールパラメータ
- PeriodCCI - CCI平均期間
- Applied - 価格の種類
- LevelUP - 上位レベルの値
- LevelDOWN - 下位レベルの値
- Reverse - シグナル反転
シグナルはMQL4/MQL5ウィザードでエキスパートアドバイザーを作成するのに使用できます。シグナルを選択するには、Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell'で検索します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19613
