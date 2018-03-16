コードベースセクション
ライブラリ

SignalCCI BuyOrSell - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalCCI BuyOrSell.mqh (16.95 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
CCI_TRADER.mq5 (14.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

"SignalCCI BuyOrSell.mqh"取引シグナルモジュールはCCI指標シグナルモジュールに基づき、価格がLevelUPより上であるかLevelDOWNより下です（LevelUPが+100.0に等しい場合、LevelDOWNは -100.0に等しい）。

SignalCCI BuyOrSell

'Reverse'パラメータをオンにすると、シグナルが反転することがあります。

SignalCCI BuyOrSell Reverse


シグナルモジュールパラメータ

  • PeriodCCI - CCI平均期間
  • Applied - 価格の種類
  • LevelUP - 上位レベルの値
  • LevelDOWN - 下位レベルの値
  • Reverse - シグナル反転

シグナルはMQL4/MQL5ウィザードでエキスパートアドバイザーを作成するのに使用できます。シグナルを選択するには、Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell'で検索します。

