"SignalCCI BuyOrSell.mqh"取引シグナルモジュールはCCI指標シグナルモジュールに基づき、価格がLevelUPより上であるかLevelDOWNより下です（LevelUPが+100.0に等しい場合、LevelDOWNは -100.0に等しい）。

'Reverse'パラメータをオンにすると、シグナルが反転することがあります。





シグナルモジュールパラメータ

PeriodCCI - CCI平均期間

- CCI平均期間 Applied - 価格の種類

- 価格の種類 LevelUP - 上位レベルの値

- 上位レベルの値 LevelDOWN - 下位レベルの値

- 下位レベルの値 Reverse - シグナル反転

シグナルはMQL4/MQL5ウィザードでエキスパートアドバイザーを作成するのに使用できます。シグナルを選択するには、Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell'で検索します。