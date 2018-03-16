交易信号模块 "SignalCCI BuyOrSell.mqh" 是基于 CCI 指标信号模块的，它只生成一种类型的信号: 价格高于 LevelUP 或者价格低于 LevelDOWN (默认参数 LevelUP 等于 +100.0, LevelDOWN 等于 -100.0).

信号可以通过打开 'Reverse' 参数来进行反转：





信号模块参数

PeriodCCI - CCI 平均周期数;

- CCI 平均周期数; Applied - 价格类型;

- 价格类型; LevelUP - 上方水平的数值;

- 上方水平的数值; LevelDOWN - 下方水平的数值;

- 下方水平的数值; Reverse - 信号反转.

信号可以用于使用 MQL4/MQL5 向导来创建 EA 交易。如需选择这个信号，就搜索 '根据商品通道指数买入或者卖出' 振荡指标的信号: