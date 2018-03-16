请观看如何免费下载自动交易
交易信号模块 "SignalCCI BuyOrSell.mqh" 是基于 CCI 指标信号模块的，它只生成一种类型的信号: 价格高于 LevelUP 或者价格低于 LevelDOWN (默认参数 LevelUP 等于 +100.0, LevelDOWN 等于 -100.0).
信号可以通过打开 'Reverse' 参数来进行反转：
信号模块参数
- PeriodCCI - CCI 平均周期数;
- Applied - 价格类型;
- LevelUP - 上方水平的数值;
- LevelDOWN - 下方水平的数值;
- Reverse - 信号反转.
信号可以用于使用 MQL4/MQL5 向导来创建 EA 交易。如需选择这个信号，就搜索 '根据商品通道指数买入或者卖出' 振荡指标的信号:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19613
Reversal
本指标显示了基于作者的‘Reversal(反转)’交易系统的交易信号。Starter_v6mod
一个基于 'EMAAngle' 和 '含有拉盖尔过滤器的拉盖尔 RSI' 指标的交易系统。
Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
两个不同周期数的 Boa_ZigZag 指标，在同一个图表上显示箭头。Support_and_Resistance_HTF
可以在输入参数中修改指标时段的 Support_and_Resistance 指标。