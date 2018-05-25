Participe de nossa página de fãs
O módulo de sinais de negociação "SignalCCI BuyOrSell.mqh" com base no módulo de sinais do indicador CCI gera apenas um tipo de sinal: preço acima do nível "LevelUP" ou preço abaixo do nível "LevelDOWN" (por padrão o nível "LevelUP" é igual a +100.0, enquanto o nível "LevelDOWN" é igual a -100.0).
Se você ativar a configuração "Reverse", os sinais serão invertidos:
Parâmetros do módulo de sinais
- PeriodCCI - período de média do indicador CCI;
- Applied - tipo de preço;
- LevelUP - valor do nível "LeveUP";
- LevelDOWN - valor do nível "LevelDOWN";
- Reverse - reversão de sinais.
O Assistente MQL4/MQL5 cria EAs com base neste sinal. Ao selecionar este sinal, procure o sinal Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19613
