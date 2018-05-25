CodeBaseSeções
Bibliotecas

SignalCCI BuyOrSell - biblioteca para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
1071
Avaliação:
(21)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalCCI BuyOrSell.mqh (16.95 KB) visualização
\MQL5\Experts\
CCI_TRADER.mq5 (14.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

O módulo de sinais de negociação "SignalCCI BuyOrSell.mqh" com base no módulo de sinais do indicador CCI gera apenas um tipo de sinal: preço acima do nível "LevelUP" ou preço abaixo do nível "LevelDOWN" (por padrão o nível "LevelUP" é igual a +100.0, enquanto o nível "LevelDOWN" é igual a -100.0).

SignalCCI BuyOrSell

Se você ativar a configuração "Reverse", os sinais serão invertidos:

SignalCCI BuyOrSell Reverse


Parâmetros do módulo de sinais

  • PeriodCCI - período de média do indicador CCI;
  • Applied - tipo de preço;
  • LevelUP - valor do nível "LeveUP";
  • LevelDOWN - valor do nível "LevelDOWN";
  • Reverse - reversão de sinais.

O Assistente MQL4/MQL5 cria EAs com base neste sinal. Ao selecionar este sinal, procure o sinal Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19613

