O módulo de sinais de negociação "SignalCCI BuyOrSell.mqh" com base no módulo de sinais do indicador CCI gera apenas um tipo de sinal: preço acima do nível "LevelUP" ou preço abaixo do nível "LevelDOWN" (por padrão o nível "LevelUP" é igual a +100.0, enquanto o nível "LevelDOWN" é igual a -100.0).

Se você ativar a configuração "Reverse", os sinais serão invertidos:





Parâmetros do módulo de sinais

PeriodCCI - período de média do indicador CCI;

- período de média do indicador CCI; Applied - tipo de preço;

- tipo de preço; LevelUP - valor do nível "LeveUP";

- valor do nível "LeveUP"; LevelDOWN - valor do nível "LevelDOWN";

- valor do nível "LevelDOWN"; Reverse - reversão de sinais.

O Assistente MQL4/MQL5 cria EAs com base neste sinal. Ao selecionar este sinal, procure o sinal Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':