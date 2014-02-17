真实作者:

DVYU inc.

本指标允许使用特殊的背景颜色在由输入参数选择的每日时间段中标识价格图表.

指标输入参数:

input string SessionSirName= "Asian" ; input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input uint SessionTime= 400 ; input color Color_Session = clrLavender ;





RS_session 指标