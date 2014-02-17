代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RS_session - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1551
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

DVYU inc.

本指标允许使用特殊的背景颜色在由输入参数选择的每日时间段中标识价格图表.

指标输入参数:

input string SessionSirName="Asian";      // 期间名称
input Hour   StartHour=H08;               // 期间起始小时
input Min    StartMinute=M00;             // 期间起始分钟
input uint   SessionTime=400;             // 期间分钟数
input color  Color_Session = clrLavender; // 期间颜色

RS_session 指标

RS_session 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1960

CCI_3HTF CCI_3HTF

在同一个图表中显示三个不同时段的CCI指标.

BlauErgodicMDI BlauErgodicMDI

Ergodic MDI 振荡指标来自 William Blau 的书 "动量, 方向和偏离(Momentum, direction and divergence)", 以彩色柱状图以及彩色云的信号线形式实现.

Din Fibo Next Din Fibo Next

根据时段极值绘制的通道.

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

本指标显示了轴点水平, 并且使用特别的背景颜色标识了计算水平的期间时段.