真实作者:
DVYU inc.
本指标允许使用特殊的背景颜色在由输入参数选择的每日时间段中标识价格图表.
指标输入参数:
input string SessionSirName="Asian"; // 期间名称 input Hour StartHour=H08; // 期间起始小时 input Min StartMinute=M00; // 期间起始分钟 input uint SessionTime=400; // 期间分钟数 input color Color_Session = clrLavender; // 期间颜色
RS_session 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1960
CCI_3HTF
在同一个图表中显示三个不同时段的CCI指标.BlauErgodicMDI
Ergodic MDI 振荡指标来自 William Blau 的书 "动量, 方向和偏离(Momentum, direction and divergence)", 以彩色柱状图以及彩色云的信号线形式实现.
Din Fibo Next
根据时段极值绘制的通道.Pivot_RS_session
本指标显示了轴点水平, 并且使用特别的背景颜色标识了计算水平的期间时段.