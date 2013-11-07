Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RS_session - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2676
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
DVYU inc.
Индикатор позволяет выделять цветным фоном ценовой график в определяемый во входных параметрах период времени суток.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SessionSirName="Asian"; // Название сессии input Hour StartHour=H08; // Час начала сессии input Min StartMinute=M00; // Минута начала сессии input uint SessionTime=400; // Время сессии в минутах input color Color_Session = clrLavender; // Цвет сессии
Индикатор RS_session
FibSR
Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.BlauCSI_HTF_Signal
Индикатор BlauCSI_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора BlauCSI в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.
wlxBW5Zone
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса.Din Fibo Next
Канал, построенный по экстремумам за период.