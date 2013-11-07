Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.

Индикатор BlauCSI_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора BlauCSI в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.