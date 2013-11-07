CodeBaseРазделы
RS_session - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

DVYU inc.

Индикатор позволяет выделять цветным фоном ценовой график в определяемый во входных параметрах период времени суток.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SessionSirName="Asian";      // Название сессии
input Hour   StartHour=H08;               // Час начала сессии
input Min    StartMinute=M00;             // Минута начала сессии
input uint   SessionTime=400;             // Время сессии в минутах
input color  Color_Session = clrLavender; // Цвет сессии

Индикатор RS_session

FibSR FibSR

Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

Индикатор BlauCSI_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора BlauCSI в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

wlxBW5Zone wlxBW5Zone

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Din Fibo Next Din Fibo Next

Канал, построенный по экстремумам за период.