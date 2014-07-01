CodeBaseSeções
Este indicador permite usar uma cor especial de fundo para marcar o gráfico de preços no período do dia selecionado nos parâmetros de entrada.

Parâmetros de entrada do indicador:

input string SessionSirName="Asian";      // Nome da sessão
input Hour   StartHour=H08;               // Hora inicial da sessão
input Min    StartMinute=M00;             // Minuto inicial da sessão
input uint   SessionTime=400;             // Tempo da sessão em minutos
input color  Color_Session = clrLavender; // Cor da sessão

O indicador RS_session

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1960

