Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RS_session - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1252
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
DVYU inc.
Este indicador permite usar uma cor especial de fundo para marcar o gráfico de preços no período do dia selecionado nos parâmetros de entrada.
Parâmetros de entrada do indicador:
input string SessionSirName="Asian"; // Nome da sessão input Hour StartHour=H08; // Hora inicial da sessão input Min StartMinute=M00; // Minuto inicial da sessão input uint SessionTime=400; // Tempo da sessão em minutos input color Color_Session = clrLavender; // Cor da sessão
O indicador RS_session
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1960
Três indicadores Commodity Channel Index, de três períodos de tempo diferentes, exibidos no mesmo gráfico.BlauErgodicMDI
O oscilador Ergodic MDI do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido com uma linha de sinal implementada como uma nuvem colorida.
Um canal desenhado por extremums para o período.Pivot_RS_session
O indicador mostra os níveis de Pivot e usa uma cor especial de fundo para a sessão, durante a qual os níveis foram calculados.