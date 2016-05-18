CodeBaseKategorien
Indikatoren

RS_session - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Real Autor:

DVYU inc.

Der Indikator erlaubt es eine spezielle Hintergrundfarbe für die Markierung der Preise im Chart während der in den Eingabeparametern gewählten Perioden des Tages einzustellen.

Indikator Eingabeparameter:

input string SessionSirName="Asian";      // Sitzungsname
input Hour   StartHour=H08;               // Beginnstunde der Sitzung
input Min    StartMinute=M00;             // Beginnminute der Sitzung
input uint   SessionTime=400;             // Zeit der Sitzung in Minuten
input color  Color_Session = clrLavender; // Sitzungsfarbe

Der RS_session Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1960

