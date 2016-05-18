und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RS_session - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 763
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Real Autor:
DVYU inc.
Der Indikator erlaubt es eine spezielle Hintergrundfarbe für die Markierung der Preise im Chart während der in den Eingabeparametern gewählten Perioden des Tages einzustellen.
Indikator Eingabeparameter:
input string SessionSirName="Asian"; // Sitzungsname input Hour StartHour=H08; // Beginnstunde der Sitzung input Min StartMinute=M00; // Beginnminute der Sitzung input uint SessionTime=400; // Zeit der Sitzung in Minuten input color Color_Session = clrLavender; // Sitzungsfarbe
Der RS_session Indikator
