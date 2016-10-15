無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RS_session - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 949
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
DVYU inc.
指標は、入力パラメータで選択されたた日の期間における価格チャートに印をつけるために特別な背景色を使用することができます。
指標の入力パラメータ：
input string SessionSirName="Asian"; // セッション名 input Hour StartHour=H08; // セッション開始時間 input Min StartMinute=M00; // セッション開始分 input uint SessionTime=400; // セッション時間（分単位） input color Color_Session = clrLavender; // セッションの色
RS_session指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1960
CCI_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのCCI指標BlauErgodicMDI
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からの Ergodic MDI オシレータ
Din Fibo Next
期間の極値によって描かれたチャネルPivot_RS_session
この指標はピボットレベルを示し、レベルが計算されるセッションで特別な背景色を使用します。