コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RS_session - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
949
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

DVYU inc.

指標は、入力パラメータで選択されたた日の期間における価格チャートに印をつけるために特別な背景色を使用することができます。

指標の入力パラメータ：

input string SessionSirName="Asian";      // セッション名
input Hour   StartHour=H08;               // セッション開始時間
input Min    StartMinute=M00;             // セッション開始分
input uint   SessionTime=400;             // セッション時間（分単位）
input color  Color_Session = clrLavender; // セッションの色

RS_session指標

RS_session指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1960

CCI_3HTF CCI_3HTF

同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのCCI指標

BlauErgodicMDI BlauErgodicMDI

色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からの Ergodic MDI オシレータ

Din Fibo Next Din Fibo Next

期間の極値によって描かれたチャネル

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

この指標はピボットレベルを示し、レベルが計算されるセッションで特別な背景色を使用します。