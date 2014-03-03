El oscilador Ergodic MDI del libro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, implementado en forma de un histograma de color con una línea de señal implementada como una nube coloreada.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Indicador BlauErgodicMDI