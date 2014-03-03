CodeBaseSecciones
BlauErgodicMDI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1058
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
blauergodicmdi.mq5 (8.8 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
El oscilador Ergodic MDI del libro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, implementado en forma de un histograma de color con una línea de señal implementada como una nube coloreada.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Indicador BlauErgodicMDI

RES-SUP RES-SUP

Dos pares de niveles de soportes y resistencias basados en las velas en la temporalidad especificada en los parámetros de entrada.

NR4ID-ATR NR4ID-ATR

El indicador capta los momentos en que la volatilidad del activo financiero lleva un valor mínimo y coloca puntos de colores en la gráfica en el medio del rango del movimiento de las velas.

CCI_3HTF CCI_3HTF

Tres indicadores Commodity Channel Index de tres temporalidades diferentes son mostrados en la misma gráfica.

RS_session RS_session

El indicador permite utilizar un color de fondo especial seleccionado en los parámetros de entrada para marcar el gráfico de precios en el período del día seleccionado.