Four clicks to draw an arc-shaped channel - indicador para MetaTrader 5
Es una herramienta que no está presente en МetaТrader 5. Para editar la línea creada, hay que hacer clic en ella (en los extremos o en el centro), hasta que aparezca una línea puntuada, o simplemente mover el cursor sin el botón apretado.
Ha sido implementado un botón animado que cambia su tamaño y transparencia al acercarle el puntero del ratón.
Dicha implementación es más bien un material de estudio que podría servir de intento para aspirar a los desarrolladores de МetaТrader 5 a incluir esta herramienta en el conjunto estándar de objetos de МetaТrader 5. No ha sido implementada como clases. Tampoco han sido implementados los siguientes parámetros: el guardado y la transmisión de los parámetros al cambiar del timeframe, ni los canales múltiples, ni el suavizado, ni la extensión del canal a la derecha de la última barra. Se podrá hacer una versión de más calidad, sis está idea obtendrá sus seguidores.
Este código es de plataforma múltiple, es decir, también va a funcionar en МetaТrader 4. Pido disculpas por falta de los comentarios.
El arco se dibuja usando la siguiente fórmula:
donde a, b, c son los coeficientes, n es el número de la barra.
En realidad, se trata del polynomial de segunda potencia. Tres puntos son suficientes para calcular los coeficientes a,b,c.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19580
