Es una herramienta que no está presente en МetaТrader 5. Para editar la línea creada, hay que hacer clic en ella (en los extremos o en el centro), hasta que aparezca una línea puntuada, o simplemente mover el cursor sin el botón apretado.

Ha sido implementado un botón animado que cambia su tamaño y transparencia al acercarle el puntero del ratón.

Dicha implementación es más bien un material de estudio que podría servir de intento para aspirar a los desarrolladores de МetaТrader 5 a incluir esta herramienta en el conjunto estándar de objetos de МetaТrader 5. No ha sido implementada como clases. Tampoco han sido implementados los siguientes parámetros: el guardado y la transmisión de los parámetros al cambiar del timeframe, ni los canales múltiples, ni el suavizado, ni la extensión del canal a la derecha de la última barra. Se podrá hacer una versión de más calidad, sis está idea obtendrá sus seguidores.

Este código es de plataforma múltiple, es decir, también va a funcionar en МetaТrader 4. Pido disculpas por falta de los comentarios.

El arco se dibuja usando la siguiente fórmula:

Price = a+b*n+c*n²

donde a, b, c son los coeficientes, n es el número de la barra.

En realidad, se trata del polynomial de segunda potencia. Tres puntos son suficientes para calcular los coeficientes a,b,c.