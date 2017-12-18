Автор идеи - Rustamzhan Salidzhanov, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговая идея: осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Первоначальный сигнал на открытие BUY позиции - сочетание MACD и MА:

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

Копируем в массив 11 значений MACD индикатора, при этом копирование начинается с индекса "MACD: bar from which we get the value". В заполненном массиве ищем, когда основная линия MACD совершит перегиб из отрицательных значений в положительные (на рисунке видно, что в заполненном массиве индекс #6 был в отрицательных значениях, а индекс #5 уже в положительных).

При этом еще проверяется значения индикатора MA: цена закрытия бара "Moving Average: bar from which we get the value" должна быть больше значения MA на этом баре на значение "Price Shift between Close and Moving Average".





Входные параметры

Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - тип задания объема позиции: вручную или в процентах от свободной маржи;

- тип задания объема позиции: вручную или в процентах от свободной маржи; Lots - объем лота;

- объем лота; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

(in pips) - стоп лосс; Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - тейк профит, при значении "0" будет использоваться безубыток;

- тейк профит, при значении "0" будет использоваться безубыток; Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - трейлинг, если используется безубыток, значит трейлинг выключен;

- трейлинг, если используется безубыток, значит трейлинг выключен; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Breakeven (in pips) - размер безубытка;

- размер безубытка; Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку от свободной маржи;

- процент риска на сделку от свободной маржи; Price Shift between Close and Moving Average (in pips) - расстояние между индикатором MA и ценой закрытия бара;

- расстояние между индикатором MA и ценой закрытия бара; Close End Day - закрывать позиции в конце дня;

- закрывать позиции в конце дня; Moving Average: period of ma - MA: период усреднения;

- MA: период усреднения; Moving Average: bar from which we get the value - MA: номер бара, с которого берутся значения;

- MA: номер бара, с которого берутся значения; MACD: period of fast ma - MACD: период быстрой MA;

- MACD: период быстрой MA; MACD: period of slow ma - MACD: период медленной MA;

- MACD: период медленной MA; MACD: period of averaging of difference - MACD: период усреднения;

- MACD: период усреднения; MACD: bar from which we get the value - MACD: номер бара, с которого берутся значения;

- MACD: номер бара, с которого берутся значения; magic number - идентификатор эксперта.

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