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Momo_trades - эксперт для MetaTrader 5

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Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2283
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Rustamzhan Salidzhanov, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговая идея: осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Первоначальный сигнал на открытие BUY позиции - сочетание MACD и MА:

Momo_trades open buy

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

Копируем в массив 11 значений MACD индикатора, при этом копирование начинается с индекса "MACD: bar from which we get the value". В заполненном массиве ищем, когда основная линия MACD совершит перегиб из отрицательных значений в положительные (на рисунке видно, что в заполненном массиве индекс #6 был в отрицательных значениях, а индекс #5 уже в положительных).

При этом еще проверяется значения индикатора MA: цена закрытия бара "Moving Average: bar from which we get the value" должна быть больше значения MA на этом баре на значение "Price Shift between Close and Moving Average".


Входные параметры

  • Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - тип задания объема позиции: вручную или в процентах от свободной маржи;
  • Lots - объем лота;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - тейк профит, при значении "0" будет использоваться безубыток;
  • Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - трейлинг, если используется безубыток, значит трейлинг выключен;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Breakeven (in pips) - размер безубытка;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку от свободной маржи;
  • Price Shift between Close and Moving Average (in pips) - расстояние между индикатором MA и ценой закрытия бара;
  • Close End Day - закрывать позиции в конце дня;
  • Moving Average: period of ma - MA: период усреднения;
  • Moving Average: bar from which we get the value - MA: номер бара, с которого берутся значения;
  • MACD: period of fast ma - MACD: период быстрой MA;
  • MACD: period of slow ma - MACD: период медленной MA;
  • MACD: period of averaging of difference - MACD: период усреднения;
  • MACD: bar from which we get the value - MACD: номер бара, с которого берутся значения;
  • magic number - идентификатор эксперта.

Параметры по-умолчанию для символа EURJPY,H1.

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).

Parabolic channel Parabolic channel

Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.

DojiTrader DojiTrader

Торговля по паттерну "японская свеча Доджи".

SAR trading v2.0 SAR trading v2.0

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