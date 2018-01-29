代码库部分
Momo_trades - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1695
等级:
(16)
已发布:
已更新:
思路提供者: Rustamzhan Salidzhanov, mq5 代码作者: barabashkakvn

交易思路: iMACD (移动均线聚合/发散, MACD) 振荡器和趋势指标 iMA (移动均线, MA)。开多头仓位的初始信号是 MACD 和 MA 的组合:

Momo_trades open buy

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6。

11MACD 数值复制到一个数组, 复制起始索引为 "MACD: bar from which we get the value"。然后, 在填充数组中执行搜索, 查找 MACD 值第一次从负变为正时 (在上图中, 索引 #6 具有负值， 索引 #5 为正)。

还要检查 MA 指标的值: "Moving Average: bar from which we get the value" 的收盘价必须大于同一柱上的 "Price Shift between Close and Moving Average"。


输入参数

  • Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - 仓量选择类型: 手工或可用保证金的百分比;
  • Lots - 手数;
  • Stop Loss (in pips) - 止损级别;
  • Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - 止盈, 若为 0 - 使用盈亏平衡替代;
  • Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - 尾随停止功能, 如果使用盈亏平衡, 它将被禁用;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随增量值;
  • Breakeven (in pips) - 盈亏平衡值;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比。
  • Price Shift between Close and Moving Average (in pips);
  • Close End Day - 在一天结束时平仓;
  • Moving Average: period of ma - MA: 均化周期;
  • Moving Average: bar from which we get the value;
  • MACD: period of fast ma - 快速均线周期;
  • MACD: period of slow ma - ，慢速均线周期;
  • MACD: period of averaging of difference - MACD: 均化周期;
  • MACD: bar from which we get the value;
  • magic number - 智能交易系统标识符。

默认设置用于 EURJPY, H1 最佳。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19573

