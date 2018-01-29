加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Momo_trades - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1695
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Rustamzhan Salidzhanov, mq5 代码作者: barabashkakvn。
交易思路: iMACD (移动均线聚合/发散, MACD) 振荡器和趋势指标 iMA (移动均线, MA)。开多头仓位的初始信号是 MACD 和 MA 的组合:
"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6。
11MACD 数值复制到一个数组, 复制起始索引为 "MACD: bar from which we get the value"。然后, 在填充数组中执行搜索, 查找 MACD 值第一次从负变为正时 (在上图中, 索引 #6 具有负值， 索引 #5 为正)。
还要检查 MA 指标的值: "Moving Average: bar from which we get the value" 的收盘价必须大于同一柱上的 "Price Shift between Close and Moving Average"。
输入参数
- Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - 仓量选择类型: 手工或可用保证金的百分比;
- Lots - 手数;
- Stop Loss (in pips) - 止损级别;
- Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - 止盈, 若为 0 - 使用盈亏平衡替代;
- Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - 尾随停止功能, 如果使用盈亏平衡, 它将被禁用;
- Trailing Step (in pips) - 尾随增量值;
- Breakeven (in pips) - 盈亏平衡值;
- Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比。
- Price Shift between Close and Moving Average (in pips);
- Close End Day - 在一天结束时平仓;
- Moving Average: period of ma - MA: 均化周期;
- Moving Average: bar from which we get the value;
- MACD: period of fast ma - 快速均线周期;
- MACD: period of slow ma - ，慢速均线周期;
- MACD: period of averaging of difference - MACD: 均化周期;
- MACD: bar from which we get the value;
- magic number - 智能交易系统标识符。
默认设置用于 EURJPY, H1 最佳。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19573
一款基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。固定手数。EMA 6.12
智能交易系统使用 "两条 iMA (移动平均, MA) 交叉" 的信号。EA 使用了尾随停止和止盈。
智能交易系统基于略有修改的 Puria 方法。它使用两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iMACD (均线聚合/发散, MACD)。四次点击绘制弧形通道
使用四次鼠标点击快速绘制弧形通道的方法。