Momo_trades - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1574
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Rustamzhan Salidzhanov, Autor do código mq5 - barabashkakvn.

Ideia de negociação: oscilador iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e indicador de tendência iMA (Moving Average, MA). Sinal inicial para abrir uma posição BUY - combinação do MACD e MА:

Momo_trades open buy

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

Na matriz, copiamos 11 valores do indicador MACD, ao fazer isto, a cópia começa com o índice "MACD: bar from which we get the value". Na matriz preenchida, procuramos o momento em que a linha principal do MACD passa de valores negativos para os positivos (na figura, pode-se ver claramente que, na matriz preenchida #6, o índice estava num valor negativo, enquanto o índice #5 - já num valor positivo).

Além disso, também é verificado o valor do indicador MA: a preço de fechamento da barra "Moving Average: bar from which we get the value" deve ser superior ao valor do MA - "Price Shift between Close and Moving Average" vezes - nesta barra.


Parâmetros de entrada

  • Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - tipo de trabalho do volume da posição: manual ou como porcentagem da margem livre;
  • Lots - volume do lote;
  • Stop Loss (in pips) - stop-loss;
  • Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - take-profit, se o valor for "0", será usado o break-even;
  • Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - trailing, se for usado o break-even, o trailing será desativado;
  • Trailing Step (in pips);
  • Breakeven (in pips) - tamanho do break-even;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - porcentagem de risco de transação a partir da margem livre;
  • Price Shift between Close and Moving Average (in pips) - distância entre o indicador MA e o preço de fechamento da barra;
  • Close End Day - fechar as posições no final do dia;
  • Moving Average: period of ma - MA: período de média;
  • Moving Average: bar from which we get the value - MA: número da barra em que se tomam valores;
  • MACD: period of fast ma - MACD: período da MA rápida;
  • MACD: period of slow ma - MACD: período da MA média;
  • MACD: period of averaging of difference - MACD: período de média;
  • MACD: bar from which we get the value - MACD: número da barra em que são tomados os valores;
  • magic number - identificador do EA.

Parâmetros por padrão para o símbolo EURJPY,H1.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19573

