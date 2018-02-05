Autor da ideia - Rustamzhan Salidzhanov, Autor do código mq5 - barabashkakvn.

Ideia de negociação: oscilador iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e indicador de tendência iMA (Moving Average, MA). Sinal inicial para abrir uma posição BUY - combinação do MACD e MА:

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

Na matriz, copiamos 11 valores do indicador MACD, ao fazer isto, a cópia começa com o índice "MACD: bar from which we get the value". Na matriz preenchida, procuramos o momento em que a linha principal do MACD passa de valores negativos para os positivos (na figura, pode-se ver claramente que, na matriz preenchida #6, o índice estava num valor negativo, enquanto o índice #5 - já num valor positivo).

Além disso, também é verificado o valor do indicador MA: a preço de fechamento da barra "Moving Average: bar from which we get the value" deve ser superior ao valor do MA - "Price Shift between Close and Moving Average" vezes - nesta barra.





Parâmetros de entrada

Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - tipo de trabalho do volume da posição: manual ou como porcentagem da margem livre;

Parâmetros por padrão para o símbolo EURJPY,H1.