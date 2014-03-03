Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RES-SUP - indicador para MetaTrader 5
- 1846
Autor real:
TOPpoint
Dos pares de niveles de soportes y resistencias basados en las velas en la temporalidad especificada en los parámetros de entrada.
Fórmula para el cálculo de los niveles:
Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618
Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5
Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5
Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.
Indicador RES-SUP
