Autor real:

TOPpoint

Dos pares de niveles de soportes y resistencias basados en las velas en la temporalidad especificada en los parámetros de entrada.

Fórmula para el cálculo de los niveles:

Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618 Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5

Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5

Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.





Indicador RES-SUP